البدري يستقر على تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي

استفر حسام البدري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء النجم الساحلي ، غد االأحد، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي أختتم تدريباته اليوم السبت، على الملعب الفرعي لاستاد “سوسة” المقرر إقامة المباراة عليه، وشارك جميع اللاعبين في المران بإستسناء الثنائي أحمد الشيخ و حسام عاشور، لتعرضهم للإصابة.

وظهرت ملاحم التشكيل الرسمي للفريق من خلال التقسيمة التي أجراها البدري في نهاية المران.

من المقرر أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: شريف اكرامي

في خط الدفاع: _ أحمد فتحي _سعد سمير _ رامي ربيعة _ علي معلول

في خط الوسط: عمرو السولية _هشام محمد _ مؤمن زكريا _عبد الله السعيد _وليد سليمان

في الهجوم: وليد أزارو

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على المعلب الأوليمبي في “رادس” ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.