البدري: نسعي لكسر عقدة “سوسة” غداً

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النجم الساحلي التونسي، فريق كبير ويمتلك لاعبين يتمتعون بقدرات عالية، وسيتكون مباراة الذهاب .

الأهلي سيحل ضيفاً على النجم الساحلي بعد غد الأحد، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

البدري: أسعي لكسر عقدة “سوسة” في مباراة غداً

وأضاف البدري خلال المؤتمر الصحفي، ” أعلم أن الأهلي لم يحقق الفوز على النجم الساحلي في ملعب “سوسة” ، ولكن أسعي لكسر هذه العقدة غداً وتحقيق الفوز لأول مرة”.

وتابع المدير الفني للأهلي، ” أثق في قدرات اللاعبين لعبور النجم الساحلي والتأهل إلى المباراة النهائية، مشيراً إلى أن مستويات الفريقين متساوية حتى لقاء الإياب ببرج العرب بالإسكندرية”.

الأهلي سيستضيف النجم الساحلي يوم 22 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مرحلة الإياب من الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.