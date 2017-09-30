الداخلية يهزم مصر المقاصة بهدفين

فاز فريق الداخلية على نظيره مصر المقاصة، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد الشرطة بالعباسية، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري العام.

أحرز محمد شعبان زيكا الهدف الأول للداخلية من ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يضيف أحمد محسن الهدف الثاني بالخطأ في مرماه.

وجاء هدف مصر المقاصة الوحيد في الدقيقة 81 عن طريق حسين الشحات من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الداخلية إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند نقطة في المركز السابع عشر.

تشكيل الداخلية

بدأ الداخلية اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : أمير عبدالحميد.

الدفاع : محمود منصور، أحمد علاء ، رشاد فاروق، أحمد صابر.

الوسط : أمير عابد، سعيدو، مصطفى عز، أحمد مصطفى.

الهجوم : محمد زيكا ، السويسي.

تشكيل مصر المقاصة

بدأ مصر المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد سامي – عاصم سعيد – حسين الشحات – أحمد محسن

الوسط: صلاح ريكو – كريم ممدوح – محمد التوني.

الهجوم: أحمد عبد الظاهر – جون أنتوي – إيريك تراوري.