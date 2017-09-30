البدري: نجهز عاشور لموقعة النجم .. وفحص طبي أخير للأطمئنان عليه

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الطبي للفريق يبذل قصاري جهده من أجل إعداد حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق للمشاركة في مباراة النجم الساحلي.

الأهلي سيواجه نظيره النجم الساحلي غد الأحد، على ملعب “سوسة” ، ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

حسام عاشور ، قد تعرض للإصابة في مران الفريق ، ولم يشارك في التدريبات الجماعية ، بعد تشخيص إصابته بجزع في أربطة الركبة، ومن ثم لم يشارك في مران الفريق لمدة يومين متتاليين.

البدري: عاشور سيخضع لكشف طبي قبل مران اليوم

وقال البدري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، ” عاشور سيخضع إلى فحص طبي قبل مران اليوم، وسيحدد بعده فرصته في اللحاق بالمباراة.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على المعلب الأوليمبي في “رادس” ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.