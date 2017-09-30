الدوري السعودي.. التشكيل الرسمي لمواجهة الرائد والأهلي

كشف توفيق روابح المدير الفني لفريق الرائد، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستواجه نظيره الأهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي.

وتواجد في التشكيلة الأساسية لفريق الرائد المصري محمود عبدالرازق شيكابالا المعار من فريق الزمالك.

تشكيل الرائد

وجاء تشكيل الرائد كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد الرحيلي

الدفاع: عبدالله الشامخ – حسين الشويش – إيلي سابيا – عبدالله قاسم

الوسط: فارس العياف- دانييل أمورا-محمود عبدالرازق شيكابالا- ويندر لويز

الهجوم:إسماعيل بانجورا

وتواجد على مقاعد بدلا الرائد كل من: عبدالله الشهري – يحيى المسلم – محمد العمري – فهد الرشيدي – خالد الزيلمي – صقر عطيف – سلطان السوادي

وأعلن سيرجي ريبروف المدير الفني لفريق الأهلي، عن التشكيلة الرسمية لفريقه والتي ستخوض مواجهة اليوم.

غياب عبدالشافي عن لقاء اليوم:-

شهدت مباراة اليوم غياب الدولي المصري محمد عبدالشافي حيت لم يتواجد اللاعب في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية لفريقه في لقاء اليوم بسبب الإصابة.

تشكيل الأهلي

وجاءت تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع:منصور الحربي – جودفري ابو بونا- معتز هوساوي – سعيد المولد

الوسط:كاتوديمير دي سوزا – وليد باخشوين – حسين المقهوري – إيوانيس

الهجوم:ليوناردو دا سورا

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من : ياسر المسيليم – عبدالله مجرشي – حمدان الشمراني -عبدالفتاح عسيري – مهند عسيري -علي الزبيدي – صالح العمري