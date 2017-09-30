ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي

تأكد غياب أحمد الشيخ ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة النجم الساحلي التونسي، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي سيحل ضيفاً على النجم الساحلي، غداً الأحد، على ملعب “سوسة”ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

طبيب الفريق يوضح إصابة الشيخ

وأكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن الشيخ يعاني من تقلصات في عضلا الظهر، مما يستلزم منحه فترة كبيرة من الراحة وعدم المجازفة في مباراة هامة أمام النجم الساحلي.

كان أحمد الشيخ قد تغيب عن مران الأهلي لمدة يومين متتاليين، بسبب آلام في عضلة الظهر، واكتفى فقط بالجري حول الملعب خوفاً من تفاقم الاصابات عليه.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على المعلب الأوليمبي في “رادس” ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.