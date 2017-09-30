نائب رئيس النجم: نعامل الأهلي بطريقة خاصة

أكد جلال كريفة، نائب رئيس نادي النجم الساحلي، أن الأهلي يعامل معاملة خاصة، منذ أن جاء إلى مدينة “سوسة” ، نظراً لما قدموه لنا في عام 2007.

الأهلي سيحل ضيفاً على النجم الساحلي، غداً الأحد، على ملعب “سوسة” في إطار ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

كريفة: الأهلي هو أول ناد عربي يتدرب على ملاعب النادي

وقال كريفة خلال تصريحات صحفية، ” إن الأهلي هو أول ناد عربي يتدرب على ملاعب النادي ، ونحاول ان نرد جزء من المعاملة الحسنة التي رأيناها من مسئولي القلعة الحمراء.

وأضاف نائب رئيس نادي النجم، ” أتمنى أن يخرج اللقاء بمظهر مشرف، لاسيما أن المباراة تجمع بين أكبر ناديي في إفريقيا.

كان كريفة ، قد حرص على زيارة مران الأهلي الذي قيم على ملعب “سوسة”، استعدادا للمباراة.

يذكر أن الأهلي قد حقق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على المعلب الأوليمبي في “رادس” ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.