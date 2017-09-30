مرتضى منصور : تعادل الزمالك أمام إنبي ” وارد”

أكد رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور ، أن التعادل الذي حققه الفريق الكروي أمس الجمعة، أمام إنبي بالجولة الرابعة بالدوري المصري أمر وارد في كرة القدم.

طلب هام من مرتضى منصور عقب التعادل أمام إنبي

وطالب رئيس النادي، خلال تصريحات صحفية، من الفريق تحت قيادة مديره الفني الصربي ” نيبوشا”، من ضرورة غلق هذه الصفحات والتركيز في المباريات المقبلة.

أضاف منصور قائلا : “مباراة إنبي كانت مجرد مباراة وانتهت والتعادل وارد في مباريات كرة القدم.. مشوار الدوري مازال طويلاَ ويجب علينا التعويض في المباريات القادمة والتركيز لتحقيق الانتصارات والاستمرار في المنافسة على قمة البطولة .

يذكر أن نادي الزمالك، حقق أمس التعادل أمام إنبي، ضمن الأسبوع الرابع للدوري المصري، حيث عجز الفريق الأبيض في هز شباك الفريق البترولي، بالإضافة إلى أن مهاجم الفريق ” باسم مرسي” أضاع ضربة جزاء.

موقف الزمالك بعد التعادل أمام إنبي

وبعد تعادل الزمالك أمام إنبي، ارتفع رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام نادي الإنتاج الحربي بهدف لكلاً منهما، أما استطاع أن يفوز في الجولة الثانية والثالثة على نادي الداخلية والمصري، وتعادل أمس أمام إنبي، أما نادي إنبي يحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.