ستوك سيتي يهزم ساوثهامبتون بهدفين في غياب رمضان صبحي

فاز فريق ستوك سيتي على نظيره ساوثهامتون بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

تقدم ميمي ديوف الهدف الأول لستوك سيتي في الدقيقة 40 من زمن اللقاء بعد تمريرة ساحرة من السويسري شاكيري، قبل أن يدرك الياباني مايا يوشيدا التعادل في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 85 أحرز البديل بيتر كراوتش هدف الفوز لفريقه بعد تمريرة رائعة موتينج.

وشهدت المباراة أهدار سايدو بيراهينو لاعب ستوك سيتي ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، لينتهي بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وتواجد الدولي المصري رمضان صبحي على دكة بدلاء ستوك سيتي، حيث فضل المدرب الاحتفاظ به بعد المجهود الرائع الذي قدمه اللاعب في لقاء تشيلسي الماضي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ستوك سيتي إلى النقطة الثامنة في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد ساوثهامتون عند النقطة الثامنة في المركز الثاني عشر.

تشكيل ستوك سيتي أمام ساوثهامبتون

وجاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي:-

حراسة المرمى : بوتلاند

خط الدفاع : زوما، كاميرون، ويمر، بينرز

خط الوسط : فليتشر، ألين، ضيوف، شاكيري

خط الهجوم: مواتيج، بيراهينو

مشوار ستوك سيتي في دوري الموسم الحالي:-

بدأ فريق ستوك سيتي مشواره في المسابقة بالهزيمة من إيفرتون بهدف دون د، في الجولة الثانية فجر الفريق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على آرسنال بهدف دون رد.

وفي الجولة الثالثة تعادل مع وست بروميتش بهدف لمثله، في الجولة الرابعة تعادل معامانشستر يونايتد بهدفين مثلهما.

وفي الجولة الخامسة سقط الفريق في فخ الهزيمة أمام نيوكاسل بهدفين لهدف، وفي الجولة السادسة تذوق الفريق مرارة الهزيمة للمرة الثالثة هذا الموسم على حساب تشيلسي