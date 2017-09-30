تشكيل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.. جابرييل بديلًا لأجويرو

يلتقي اليوم في تمام السادسة والنصف فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام المباراة على ملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج”.

ويتصدر مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 13 نقطة من 6 مباريات لكل فريق.

ويقع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في مأزق، حيث سيفتقد الفيلسوف الإسباني خدمات الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والفرنسي بينجامين ميندي، حيث تعرض أجويرو للغصابة في حادثة قد تبعده لمدة شهرين عن الملاعب، بينما أصيب بينجامين مندي بقطع في الرباط الصليبي قد ينهي على موسمه الكروي.

تشكيل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: جاري كاهيل- روديجير- أندريس كريستنسن .

خط الوسط:نيجولو كانتي-تيمو باكايوكو – سيسك فابريجاس- سيزار أثبيلكويتا- ماركوس ألونسو.

خط الهجوم:إدين هازارد- ألفارو موراتا.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أوتاميندي – جون ستونز – كايل والكر – فابيان ديلف.

خط الوسط: فيرناندينيو – ديفيد سيلفا – دي بروين.

خط الهجوم: ليروي ساني- رحيم ستيرلنج- جابرييل خيسوس.