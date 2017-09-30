طنطا يتعادل مع بتروجت في الوقت القاتل

سقط فريق بتروجت في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره طنطا، بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، على استاد الجيش الثالث بالسويس، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري العام.

أحرز أحمد جعفر الهدف الأول لبتروجت في الدقيقة 50، قبل أن يدرك التعادل لطنطا في الدقيقة مصطفى محمد في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بتروجت إلى النقطة الخامسة في المركز الثامن، بينما وصل رصيد طنطا إلى النقطة الخامسة في المركز التاسع.

بدأ فريق بتروجت بتشكيل مكون من:

تشكيل بتروجت أمام طنطا

– حراسة المرمى: عمرو حسام.

– خط الدفاع: عمرو حسن، محمد دبش، طه عادل، ومحمد عادل جمعة.

– خط الوسط: مصطفى شبيطة، أحمد مجدي الحسيني.

– خط الهجوم: لاما كولين، شيملس بيكلي، محمد سالم، أحمد جعفر.

– البدلاء: محمد أبوالنجا، عصام صبحي، حسام حسن، أحمد العجوز، كريم طارق، فيكتوري أومو، محمد رجب.

وبدأ فريق طنطا اللقاء بتشكيل مكون من:-

تشكيل طنطا أمام بتروجت

– الحارس: إسلام طارق.

– خط الدفاع: رضا العزب، محمود مسعود، عمرو نبيل، أحمد خالد.

– الوسط: محمد أسعد، مصطفى أمين، حمادة الغنام، محمد جبل، محمد جابر.

– الهجوم: مصطفى محمد.