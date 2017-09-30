بتروجيت يسقط في فخ التعادل أمام في الدوري المصري

حقق فريق طنطا، تعادلًا مثيرًا أمام نظيره بتروجيت، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف الفريق البترولي، اللاعب أحمد جعفر في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، واضاف فريق طنطا هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة لتنتهي لصالح بتروجيت.

كان الفريقين قد بدآ اللقاء بتشكيل مكون من:

تشكيل بتروجيت بقيادة محمد يوسف

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: طه عادل – محمد دبش – عمرو حسن – محمد عادل

الوسط: أحمد مجدي – مصطفى شبيطه – لاما كولين – شميلس بيكلي

وفي الهجوم : أحمد جعفر – محمد سالم

أما تشكيل طنطا بقيادة خالد عيد

حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: محمود مسعود – عمرو نبيل – رضا العزب – محمد جابر

الوسط: محمد أسعد – حمادة الغنام – محمد جابر – محمد عبدالله

وفي الهجوم: مصطفى أمين – مصطفى محمد

يذكر أن بتروجيت رفع رصيده إلى 5 نقاط، احتل بها المركز التاسع، كما أضاف نقطة غلى رصيده ليصبح 5 نقاك هو الاخر، احتل بها المرتبة العاشرة