“بي إن سبورتس” تصدم الجماهير المصرية

أعلن المسؤولون بشبكة قنوان “بي إن سبورت” القطرية، إذاعة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس والتي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

وفضل مسؤولو القناة نقل مواجهة مانشستر يوتايتد وكريستال بلاس، بدلا من نقل مواجهة ستوك سيتي الذي يضم الدولي المصري رمضان صبحي، أو وست بروميتش الذي يضم المصري أحمد حجازي.

وتقام اليوم 4 مواجهات من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي في نفس التوقيت وهو الأمر الذي يسبب مشكلة للجماهير، حيث تفضل الجماهير المصرية متابعة مباريات اللاعبين المحترفين على متابعة أي فريق أخر، وهو الأمر الذي لا يتم تنفيذه من مسؤولي القناة.

أحمد حجازي يقود وست بروميتش أمام واتفورد

وتواجد الدولي المصري أحمد حجازي في التشكيلة الأساسية لفريق وست بروميتش أمام واتفورد

وجاء تشكيل وست بروميتش كالتالي:

حراسة المرمي: فوستر

خط الدفاع: داسون، حجازي، إيفانز، جيبس

خط الوسط: باري، كريتشوفياك، فيلبيس، روندون، برانت

خط الهجوم: رودريجيز

رمضان صبحي على دكة ستوك سيتي أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى : بوتلاند

خط الدفاع : زوما، كاميرون، ويمر، بينرز

خط الوسط : فليتشر، ألين، ضيوف، شاكيري

خط الهجوم: مواتيج، بيراهينو

وفضل المدير الفني لستوك سيتي الاحتفاظ بالدولي المصري رمضان صبحي على مقاعد بدلاء فريقه في لقاء اليوم.