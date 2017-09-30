للتخلص من الإجهاد.. الأهلي يلجأ لـ”المغطس” قبل مواجهة النجم

لجأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخضوع اللاعبين لجلسات استشفاء من أجل التخلص من اي إجهاد أو ارهاق، قبل مواجهة النجم السحالي في المباراة المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء غد الأحد على الملعب الأولمبي بسوسة.

البدري يلجأ للمغطس للتخلص من الإرهاق

وخضع لاعبو الفريق الأحمر لجلسات استشفاء عقب مران الفريق أمس بمدينة سوسة، استعدادا لمباراة النجم الساحلي، كما أدى اللاعبون جلسات الاستشفاء في مغطس الثلج وأيضا جلسات التدليك، للتخلص من أي إجهاد أو إرهاق.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي حسام عاشور واحمد الشيخ، لفحص طبي، قبل مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب سوسة، لتحديد موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية أو الاكتفاء بالتأهيل.

كما حرص وليد مهدي، مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي، على زيارة للملعب الأوليمبي بسوسة الذي يستضيف مباراة الأهلي والنجم، من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، كما قام بالاطلاع على الأماكن المخصصة لبعثة الأهلي في المقصورة الرئيسية وأيضا المدرج المخصص لجماهير الأهلي، بالإضافة للترتيبات الأمنية.