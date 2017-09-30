كوبر يشك في الفحص الطبي لدى حسام عاشور ويطلبه لبرج العرب

تداول الشك في ذهن هيكتور كوبر حيال الفحص الطبي الذي قدمه حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

متطالبات كوبر من إدارة الأهلي.

وطالب هيكتور كوبر إدارة الفريق الأحمر بإرسال حسام عاشور إلى ملعب برج العرب لإجراء فحص آخر في حال عدم مشاركته ضد مع الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب أمام النجم الساحلي مساء أمس الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة التي ستقام على ملعب سوسة بتونس ضمن منافسات الدور القبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو.

وسيلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغو المقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

رد كوبر على الجماهير.

وكان كوبر أعلن صباح اليوم أنه لن يرغب في الرحيل عن الفراعنه رغم الأخبار التي تداولت عن رحيله ورد على انتقاض الجماهير والنقاد والمحلين مؤكداً أنه لا يهمه ما يقوله وأنه يركز على الفوز فقط ولا يعطي هذه الأشياء أكبر من حجمها.