اعترف المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن مباراة النجم الساحلي غدًا الأحد قوية وهامة للفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

طاهر: ندعم الأهلي وهدفنا اللقب الإفريقي

وأوضح طاهر أن مواجهة النجم تعد أقوى من مباراة الترجي التي تخطاها الأهلي الأسبوع الماضي، نظرًا للشحن المعنوي والدفعة التي تلقاها النجم بعد فوزه الأسبوع الماضي على أهلي طرابلس وصعوده إلى المربع الذهبي.

وأشار طاهر إلى أن المباراة سوف تحظى باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لشعبية النجم الكبيرة في مدينة سوسة، ومن ثم سوف تشهد المواجهة حماسًا أكبر من مباراة الترجي.

وأوضح محمود طاهر أن ثقته في تركيز لاعبي الأهلي وتحملهم المسؤولية في مباراة النجم الساحلي مثلما تحملوها في مباراة الترجي، خاصة أن مواجهة النجم أكثر ضراوة من نظيرتها أمام الترجي.

وشدد طاهر على أن اللاعبين والجهاز الفني للأهلي يملكون دوافع قوية لتخطي مباراة النجم، من أجل تحقيق الهدف الأكبر لجمهور الأهلي بالحصول على الكأس الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخ النادي والمشاركة من جديد في كأس العالم للأندية.

وأضاف طاهر حرص على الحضور مجددًا إلى تونس لتولي رئاسة بعثة الأهلي في سوسة؛ حتى يكون بجوار الفريق في هذه المباراة المهمة، وللتأكيد على أن حضوره يعد تعبيرًا عن ثقته الكاملة في فريق الأهلي وقدرته على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأحد أمام النجم.

واختتم طاهر حديثه بالتأكيد على أن تواجده في سوسة ممثلًا عن مجلس إدارة النادي الأهلي يشير إلى مدى حرص مجلس الإدارة على دعم الفريق خاصة في الأوقات الصعبة، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة ومن ورائه الملايين من جمهور الأهلي يدعمون الفريق رغم الصعوبات الكثيرة؛ حتى يتخطى الفريق الدور نصف النهائي ويصل إلى المباراة النهائية ومن بعدها التتويج للمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.