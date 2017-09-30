“تريزيجيه” يسقط أمام أنقرة سبور بثلاثية نظيفة في الدوري التركي

سقط فريق قاسم باشا التركي، المحترف ضمن فوفه الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه”، بثلاثية دون رد أمام فريق أنقرة سبور، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب عثمانلي، ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة 16، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عن طريق موسى شاجيران، وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول أضاف سوكول سيكاليش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45.

تشكيل قاسم باشا قبل المباراة

تواجد تريزيجيه في تشكيل الفريق الأساسية من بداية المباراة، وجاء التشكيل كالاتي: