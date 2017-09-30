“تريزيجيه” يسقط أمام أنقرة سبور بثلاثية نظيفة في الدوري التركي

سقط فريق قاسم باشا التركي، المحترف ضمن فوفه الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه”، بثلاثية دون رد أمام فريق أنقرة سبور، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب عثمانلي، ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم.
تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة 16، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عن طريق موسى شاجيران، وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول أضاف سوكول سيكاليش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45.
تشكيل قاسم باشا قبل المباراة
تواجد تريزيجيه في تشكيل الفريق الأساسية من بداية المباراة، وجاء التشكيل كالاتي:
ويشارك تريزيجيه بصورة اساسية مع فريقه، ويقدم مرودًا جيدًا، جعل المدرب الارجنيتني هيكتور كوبر، يستدعيه لقائمة المنتخب المصري التي تستعد لخوض مباراة هامة أمام الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب، ضمن التصفيات الافريقية المؤهة لكاس العالم بروسيا 2018.
كانت مباراة قاسم باشا الأخيرة أمام قيصري سبور، انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.