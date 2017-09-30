حسام البدري يجهز “خماسي” الأهلي ويحذر من أهم نقطة قوة في النجم

عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسات مكثفة مع الخماسي محمد نجيب وسعد سمير ورامي ربيعة وعمرو السولية وهشام محمد قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي، في السابعة والنصف مساء غد الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حسام البدري يؤهل خماسي الأهلي لموقعة النجم الساحلي

ومنح حسام البدري خماسي الأهلي تعليمات خاصة بأهمية التركيز في مباراة الغد، والابتعاد عن الأخطاء الفردية لا سيما ما حدث في مباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية من البطولة ذاتها.

وطالب حسام البدري اللاعبين بالتركيز الشديد في الكرات الثابتة التي يجيدها لاعبو النجم الساحلي.

وشدد حسام البدري على ضرورة عدم الاحتكاك بلاعبي فريق النجم وألا ينجروا وراء استفزازاتهم، لإخراجهم عن شعورهم في ظل حصول 6 لاعبين علي إنذار في الفريق.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من بوابة الترجي التونسي في دور الثمانية بالتعادل 2-2 في مباراة الذهاب والفوز في الإياب 2-1.

أما النجم الساحلي فتأهل لنصف النهائي بالتعادل السلبي مع أهلي طرابلس الليبي ذهابًا ثم الفوز بهدفي عمرو مرعي في مباراة الإياب بسوسة.