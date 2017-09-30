وجه محمد أبو تريكة نجم فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا رسالة خاصة للاعبي القلعة الحمراء قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد أبوتريكة يدعم الأهلي أمام النجم الساحلي

ويستعد الأهلي لمباراة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف مساء غد الأحد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسوسة.

وأجرى أبوتريكة مكالمة هاتفية بعماد متعب قائد الفريق حرص خلالها على نقل رسالته لتحفيز اللاعبين قبل موقعة سوسة.

وطلب أبوتريكة ضرورة عدم تلقي شباك الأهلي أي أهداف في لقاء الذهاب بسوسة حتى لا تتعقد مهمة الأهلي في مباراة العودة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وذكر أبوتريكة زميله عماد متعب بسيناريو 2005 عندما تعادل الأهلي سلبيَا في الذهاب أمام النجم الساحلي ثم فاز عليه بسهولة في مباراة العودة في مصر بثلاثية حملت توقيعه مع بركات وأسامة حسني.