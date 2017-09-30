“حجازي” يقود تشكيل بروميتش أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

تواجد أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، والأهلي المعار، لفريق وست بروميتش ألبيون، في تشكيل فريقه الأساسي الذي يستعد لخوض مباراة في الرابعة عصر اليوم السبت، أمام واتفورد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

وأعلن المدرب توني بوليس، المدير الفني لفريق بروميتش، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مباراة أمام واتفورد وجاء كالاتي:

تشكيل بروميتش أمام واتفورد

أما تشكيل واتفورد فجاء كالاتي:

يحتل بروميتش المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، بينما يأتي واتفورد في المركز السادس وفي جعبته 11 نقطة.

حجازي ينضم لمعسكر الفراعنة

ومن المقرر أن ينضم أحمد حجازي، لمعسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف “اسبوع الفيفا”، حيث يستعد الفراعنة لخوض مباراة هامة ومصيرية أمام الكونغو، يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة لخامسة برصيد 9نقاط، يليه أوغندا برصيد 7 ناقط، ثم غانا برصيد 5 نقاط، بينما يأتي المنتخب الكونغولي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.