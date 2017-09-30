كوبر يرفض الرحيل عن منتخب مصر

رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الرحيل عن الفراعنة عندما يصل المنتخب إلى كأس العالم.

كوبر يتحدى الجماهير والنقاد.

وتحدى كوبر الجماهير والنقاد والمحليين بعدم الرحيل عن المنتخب حيث كان هناك انتقاضات كثيره من قبلهم لكن كوبر لا يهمه شئ.

وأوضح هيكتور كوبر لجهازه المعاون عن تمسكه بالفراعنه وعدم رحيله ويرغب في التواجد مع المنتخب.

ويطمع هيكتور في قيادة المنتخب الوطني حتى الوصول إلى كأس العالم.

وكانت بعض الأنبار قد ترددت في رغبة كوبر في الرحيل بعد الصعود لكأس العالم ولكن نفى كوبر ذلك.

كوبر والخبرة الكبيرة

وأكد كوبر أنه لديه خبرات كبيرة مشيراً إلى أنه لا يتأثر بالإنتقادات ولا يهمه غير تحقيق النتائج المطلوبة مع المنتخب الوطني.

وأشار كوبر إلى أنه لا ينظر إلى أي شئ آخر غير الفوز والصعود لكأس العالم مع منتخب الفراعنة.

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته برصيد 9 نقاط، وفي حالة فوزه على الكونغو مع تعثر أوغندا أمام غانا بالتعادل أو الخسارة يصعد الفراعنة رسميًا لكأس العالم لأول مرة منذ 27 عامًا.