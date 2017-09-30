تشكيل ستوك سيتي أمام ساوثهامبتون.. “رمضان صبحي” على مقاعد البدلاء

أعلن المدرب مارك هيوز، المدير الفني لفريق ستوك سيتي، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مباراة في الرابعة عصر اليوم السبت، أمام ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

وتواجد رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطني، والأهلي السابق، على مقاعد بدلاء ستوك سيتي للفريق الإنجليزي التي ضمت كلًا من:

تشكيل ستوك سيتي أمام ساوثهامبتون

بوتلاند، زوما، كاميرون، ويمر، ديوف، الين، بيتريس، شاكيري، موتينج، بيرانو، فليتشر

يحتل ستوك سيتي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بينما يأتي ساوثهامبتون في المركز الحادي عشر وفي جعبته 8 نقاط.

ومن المقرر أن ينضم رمضان صبحي، لمعسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف “اسبوع الفيفا”، حيث يستعد الفراعنة لخوض مباراة هامة ومصيرية أمام الكونغو، يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة لخامسة برصيد 9نقاط، يليه أوغندا برصيد 7 ناقط، ثم غانا برصيد 5 نقاط، بينما يأتي المنتخب الكونغولي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.