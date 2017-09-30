يورجن كلوب يدافع عن محمد صلاح

دافع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن لاعبه المصري محمد صلاح وفلسفته الهجومية رغم إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.

كلوب يتغزل في ثلاثي ليفربول

وأعرب كلوب عن سعادته بالثلاثي الهجومي لليفربول محمد صلاح وستوريدج وروبرتو فيرمينو رغم كثرة الفرص المهدرة منهم.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “أنا سعيد بالثلاثي الهجومي ولا أرغب في استبدالهم بآخرين”.

وأضاف كلوب: “لدينا روبرتو فيرمينو فرغم أنه لا يسجل 25 هدفًا في الموسم، ولكن لديه إمكانيات كبيرة للغاية”.

وتابع: “دانييل ستوريدج عاد من الإصابة وأصبح في أفضل مستوياته على الصعيد البدني.. كلهم في انجلترا كانوا يتنافسون على ضم ستوريدج عندما كان بحالة بدنية مميزة”.

وأكمل: “البعض يتحدث عن الكرتين اللتين أهدرهما محمد صلاح وفيرمينو ضد سبارتاك موسكو.. ربما كان هاري كين، مهاجم توتنهام قادرًا على تسجيل هدف أواثنين من الفرص التي تتاح لنا ولكنه أيضا يهدر الكثير من الأهداف”.

وختم كلوب: “نعم نحن بعيدون عن المتصدر مانشستر سيتي ولكن لسنا متراجعين بصورة كبيرة.. إذا كانوا هم يحلقون في الصدارة فعلينا نحن أيضًا التحليق معهم في القريب العاجل”.

وفشل فريق ليفربول في تحقيق أي انتصار في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، إذ تعادل مع إشبيلية الإسباني بنتيجة 2-2 وسبارتاك موسكو الروسي 1-1.