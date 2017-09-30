موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

تقرر عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي، في ذهاب منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء غد الأحد، على الملعب الأوليمبي بسوسة.

وقرر محمود طاهر، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تعود البعثة ظهر يوم الاثنين عقب المباراة.

بعثة الأهلي تعود عقب مباراة النجم

ووفقًا لتصريحات محمود طاهر، رئيس النادي، فمن المقرر أن تتجمع بعثة الأهلي في مطار سوسة، ظهر الاثنين المقبل، على أن تعود البعثة مساءً.

ومن المقرر أن ينضم سباعي إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة الكونغو المقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم بروسيا 2018. (تابع قائمة المنتخب).

ووفقًا لما حدده الكاف، فإن مباراة العودة أمام النجم الساحلي ستقام يوم 22 أكتوبر القبل على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

يذكر أن الأهلي سيخوض مباراة أمام الاتحاد السكندري، مساء الخميس المقبل، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.