قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانا

قررت شبكة أرينا سبورت نقل مباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري غدًا بسوسة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أرينا سبورت تبث مباراة الأهلي والنجم بسوسة

ويحل نادي الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي في الساعة السابع والنصف مساء الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية.

وحصلت قناة أرينا سبورت على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويمكن للمصريين استقبال تردد قناة أرينا سبورت من داخل مصر عبر Hellas SAT 39°E وهو قريب للغاية من قمر الهوت بيرد ويبعد عنه 3 سم، وتردد القناة هو 11135 القطبية : رأسى V الترميز :30000.

أما القناة التونسية الأرضية فتنقل المباراة عبر التردد المفتوح ولكن داخل تونس فقط.

وتأهل الأهلي لهذا الدور بعد إقصاء الترجي الرياضي التونسي في دور الثمانية بالتعادل 2-2 في مباراة الذهاب والفوز 2-1 في لقاء الإياب برادس أما النجم الساحلي فصعد بعد الإطاحة بأهلي طرابلس الليبي بقيادة مدربه المصري طلعت يوسف بالتعادل السلبي في الذهاب والفوز بهدفين لعمرو مرعي في الإياب.