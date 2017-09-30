بنسبة كبيرة.. البدري يستقر على “بديل” عاشور أمام النجم الساحلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب حسام البدري، على البديل الذي سيدفع به خلال مباراة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي، والمقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء غد الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وبنسبة كبيرة سيدفع البدري، باللاعب هشام محمد، المنضم حديثًا غلى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بجوار عمرو السولية.

عاشور يغيب عن تدريبات الفريق الأحمر في تونس

وغاب عاشور عن تدريبات الأهلي في التدريبات خلال اليومين الماضيين، بعد الإصابة التي تعرض لها بجذع في أربطة الركبة، بعد التحامه في كرة مشتركة مع زميله صالح جمعة، لتتضائل فرص مشكارة عاشور في مباراة الذهاب أمام النجم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير مساء اليوم، على أن يعقد البدري مؤتمرًا صحفيًا قبل انطلاق المران بنصف ساعة، للحديث عن مباراة الغد.

يذكر أن مباراة العودة ستقام على ملعب برج العرب في الاسكندرية، يوم 22 أكتوبر المقبل.