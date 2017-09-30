“البدري” يفرض عقوبات مالية على لاعبي الأحمر لهذا السبب

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرض عقوبات مالية على لاعبي الاحمر، في حالة عدم الالتزام بقرار الحظر الإعلامي المفروض على اللاعبين قبل الساعات القليلة المتبقية قبل مواجهة النجم الساحلي، المقرر لها في السابعة والنصف مساء غد الأحد، على الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن ذهاب منافسات الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأصدر البدري فرمانًا بمنع جميع اللاعبين من التواجد فى “لوبى” الفندق، عقب تناول الطعام أو عقب المحاضرات، مشددًا على التزام كل فرد في غرفته، منعًا للخروج عن تركيز المباراة.

البدري يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل مران اليوم

ومن المقرر أن يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر مؤتمرًا صحفيًا قبل انطلاق مران اليوم في السابعة والنصف مساءً، للحديث عن المباراة، والكشف عن الموقف النهائي للثنائي حسام عاشور وأحمد الشيخ، بشأن مشاركتهما في مباراة الغد.

يذكر أن مباراة العودة أمام النجم الساحلي التونسي، ستقام يوم 22 أكتوبر المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.