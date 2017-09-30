إيقاف موظف أمن عن العمل في الزمالك

أوقف مجلس إدارة نادي الزمالك أحد أفراد الأمن داخل القلعة البيضاء عن العمل بداعي عمل دعاية انتخابية لبعض المرشحين المحتملين فى الانتخابات المقبلة المقرر لها في نوفمبر المقبل.

إيقاف موظف بالزمالك بسبب الانتخابات

وتقدم أحد مسئولي إدارة الإشتراكات بنادى الزمالك بشكوى ضد أحد أفراد الأمن يتهمه خلالها بكثرة التواجد فى إدارة الإشتراكات والقيام بعمل عضويات جديدة لبعض الأشخاص ليقرر مجلس الزمالك إيقاف موظف الأمن عن العمل خلال الفترة الحالية وإحالته للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليه.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تحديد يومى 23 و24 من شهر نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات على أن يفتح باب الترشح يوم 2 من الشهر ذاته.

وقرر أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك السابق الترشح للانتخابات في مواجهة مرتضى منصور رئيس النادي الحالي على منصب الرئيس.

وضم أحمد سليمان في قائمته محمد أبو العلا نجم الفريق السابق ويواصل استكمال قائمته الانتخابية بينما لم تتحدد قائمة مرتضى منصور حتى الآن.

واشتعلت الحرب بين مرتضى منصور وأحمد سليمان إثر اتهامات الأول للأخير بمحاولة إثارة الفتنة في القلعة البيضاء بينما لجأ الأخير إلى الجهات القضائية ضد رئيس النادي الحالي.