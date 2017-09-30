بث مباشر مشاهدة مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون بتاريخ 30-9-2017 الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي لاعب منتخب مصر اليوم نظيره فريق ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون

تقام مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون في الساعة الرابعة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة للبريميير ليج وتنقلها قناة بي إن سبورتس 9 صاحبة الحقوق الحصرية للدوري الإنجليزي.

ترتيب ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتل ستوك سيتي المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

ستوك سيتي يبحث عن الفوز على ساوثهامبتون

يأمل ستوك سيتي اليوم في الفوز بعد فشله في الانتصار خلال الأربع جولات الماضية خاصة أن آخر فوز له كان في الجولة الثانية على حساب أرسنال بهدف نظيف.

أما ساوثهامبتون فيبحث عن الاستفاقة من هزيمته أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف على حساب مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي.

ولا بديل لستوك سيتي سوى تحقيق الانتصار كي يحسن موقفه في ترتيب الدوري قبل التوقف الدولي والتساوي مع ساوثهامبتون في النقاط.

رمضان صبحي ينتظر المشاركة أساسيا

ويأمل رمضان صبحي في المشاركة أساسيًا خلال مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون رغم أنه لعب المباراة الماضية أمام تشيلسي كظهير أيسر.

رمضان صبحي أساسيا في تشكيل ستوك سيتي المتوقع أمام ساوثهامبتون

نشرت صحيفة “جارديان” تشكيلة ستوك سيتي المتوقعة والتي شهدت تواجد رمضان صبحي بشكل أساسي.

تشكيل ستوك سيتي المتوقع أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمي: بوتلاند

خط الدفاع: جونسون – زوما – بيترس

خط الوسط: جو آلان – فليتشر – بيرام ضيوف – رمضان صبحي

خط الهجوم: خيسي رودريجيز – شوبو موتينج – شاكيري

ستوك سيتي يخسر من تشيلسي

وتعرض فريق ستوك سيتي لهزيمة قاسية برباعية نظيفة أمام فريق تشيلسي، في إطار الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي ليحتل المركز16 من جدول الدوري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فريق ساوثهامبتون المركز 11 برصيد 8 نقاط.