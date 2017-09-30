“تريزيجيه” يقود تشكيل قاسم باشا أمام أنقرة سبور في الدوري التركي

تواجد اللاعب الدولي محمود حسن “تريزيجيه”، نجم فريق قاسم باشا التركي، في تشكيل فريقه الأساسي، الذي يستعد لمواجهة نظيره أنقرة سبور، على ملعب عثمانلي، ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق قاسم باشا كالاتي:

ويشارك تريزيجيه بصورة اساسية مع فريقه، ويقدم مرودًا جيدًا، جعل المدرب الارجنيتني هيكتور كوبر، يستدعيه لقائمة المنتخب المصري التي تستعد لخوض مباراة هامة أمام الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب، ضمن التصفيات الافريقية المؤهة لكاس العالم بروسيا 2018.

كانت مباراة قاسم باشا الأخيرة أمام قيصري سبور، انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.