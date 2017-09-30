بث مباشر مشاهدة مباراة وست بروميتش وواتفورد بتاريخ 30-9-2017 الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي نظيره فريق واتفورد ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة بروميتش “حجازي” وواتفورد والقنوات الناقلة

تقام مباراة وست بروميتش ألبيون وواتفورد في الساعة الرابعة عصر اليوم “السبت” وتنقلها قناة بي إن سبورتس 10 صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي.

بروميتش وحجازي يبحثان عن الفوز

يبحث وست بروميتش عن الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور بعد آخر فوز له بالجولة الثانية من الدوري على حساب بيرنلي بهدف نظيف وذلك لتجاوز محنة التعادلين ثم الهزيمة في مباراتين.

أما واتفورد المنتشي بالفوز الأخير على سوانزي سيتي فيأمل في مواصلة على حساب بروميتش

ترتيب بروميتش في الدوري الإنجليزي

يحتل بروميتش المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط واتفورد في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

أحمد حجازي أساسيا أمام واتفورد

من المنتظر أن يشارك أحمد حجازي لاعب منتخب مصر أساسيًا في قلب دفاع بروميتش بجوار داوسن خاصة أن حجازي نجح في حجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق بتألقه في المباريات الماضية.

تشكيل بروميتش المتوقع أمام واتفورد

نشرت صحيفة “جارديان” البريطانية تشكيلة وست بروميتش ألبيون المتوقعة أمام واتفورد اليوم.

ويلعب بروميتش بطريقة 4-3-2-1 بوجود أحمد حجاي بجوار إيفانز في قلب الدفاع:

حراسة المرمى: فوستر

خط الدفاع: داوسون – أحمد حجازي – إيفانز – جيبس

خط الوسط: باري – كريتشوفياك – فيلبيس – مورسون – برانت

خط الهجوم: رودريجيز

واختتم أحمد حجازي تدريباته أمس الجمعة مع فريقه وست بروميتش ألبيون استعدادا لمواجهة واتفورد اليوم.

ويشارك المدافع الدولي المصري في صفوف وست بروميتش ألبيون بصفة أساسية، حيث يتم الاعتماد عليه بعد انتقاله من الأهلي لصفوف الفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة عام.

بروميتش يدرس شراء أحمد حجازي نهائيا

طلب محللون إنجليز إدارة نادى وست بروميتش ألبيون، ومديره الفنى تونى بوليس، بشراء أحمد حجازي بشكل نهائي.

وقال جوردان هاريس فى مقاله: “الإبقاء على أحمد حجازى فى وست بروميتش بشكل نهائى مقابل مبلغ مكون من 7 أرقام فقط (3500000 استرلينى) يعتبر إنجازًا بالنسبة لوست بروميتش وخصوصًا أنه لن يجد بسهولة مدافع فى مستواه، وعليهم أن يفعلوا بند الشراء دون تفكير”.

وأشار إلى أن أحمد حجازي قد نفسه بشكل مميز منذ قدومه إلى وست بروميتش لذلك يجب شراؤه بأقصى سرعة.