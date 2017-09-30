قبل مباراة الكونغو.. خلاف بين “كوبر وأبو ريدة” بسبب ودية الإمارات

شهدت الساعات القليلة الماضية، نشوب خلاف بسيط بين بين هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بسبب إصرار الأول على خوض ودية أمام منتخب الإمارات.

وكشف مصدر داخل الجبلاية، أن الأرجنيتني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، رفض خوض أي وديات مع منتخبات عربية خلال الفترة المقبلة، وطالب بتنظيم مواجهات قوية مع فرق أفريقية، في الوقت نفسه تمسك أبو ريدة بخوض مباراة ودية أمام الإمارات خلال الفترة المقبلة.

واستقر الثنائي في نهاية الحديث على تأجيل المناقشة، لحين الانتهاء من لقاء الكونغو المصيري المقرر له يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المقرر أن يعقد المدرب الأرجنيتني مؤتمرًا صحفيًا بعد غد الاثنين، للحديث عن موقعة الكونغو المقبلة المقرر لها يوم 8 من أكتوبر المقبل.

يذكر أنه في حالة تعثر المنتخب الاوغندي أمام غانا في مباراة الجولة الخامسة، وتمكن الفراعنة من حسم موقعة الكونغو، سيتأهل المنتخب الوطني رئسميًا غلى منافسات مونديال روسيا 2018.