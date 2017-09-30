اليوم.. اختبار طبي “أخير” لثنائي الأهلي لحسم موقفهما من مباراة النجم

يتمسك الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالأمل الأخير، حيث يخضع حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، لاختبار طبي أخير، قبل انطلاق مران اليوم في السابعة والنصف مساء، لتحديد موقفه النهائي من إمكانية مشاركته في مباراة النجم الساحلي غدًا في دوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر أن الثنائي يخضع حسام عاشور وأحمد الشيخ، لاختبار طبي أخير قبل مران الفريق اليوم، لتحديد إمكانية لحاقهما بمواجهة النجم الساحلي.

“عاشور” يتعرض لإصابة في مران الأربعاء

كان حسام عاشور، قد تعرض للإصابة بجذع في أربطة الركبة، بعد التحامه في كرة مشتركة مع زميله صالح جمعة، خلال مران الأربعاء الماضي، لتضائل فرص لحاق عاشور بمبارة الغد أمام النجم الساحلي.

كما اشتكى أحمد الشيخ من تقلصات في عضلات الظهر، ولم يشاركا في تدريبات الفريق في اليومين الماضيين.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب الاولمبي في سوسة، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في السابعة والنصف مساء غدا الأحد، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.