مع النجم الساحلي.. لا مساحات.. لا دفاع مفتوح.. النقاز ومرعي خطر يا أهلي

يجهز نادي النجم الساحلي التونسي أسلحته لمواجهة الأهلي المصري في الساعة السابعة والنصف مساء غد في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا على ملعب سوسة.

بلغة الأرقام فإن النجم الساحلي هو الأقوى بالبطولة الإفريقية حيث يتصدر ترتيب الأكثر تهديفًا برصيد 20 هدفًا بينما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط ففي خلال 10 مباريات في 6 وتعادل في 4 ولم يخسر أي لقاء حتى الآن.. لكن كيف حدث ذلك؟

أسلحة النجم الساحلي أمام الأهلي

يعد هوبير فيلود المدير الفني للنجم الساحلي أخطر أسلحته لإجادته قراءة المباريات بالاعتماد على طريقة 4-2-3-1 في بعض مباريات الفريق وتتحول إلى 4-3-2-1 حسب قوة المنافس.

لا مساحات مع هوبير فيلود

المدرب الفرنسي من أنصار مدرسة التأمين الدفاعي أولًا ثم التفكير في إحراز الأهداف بعد ذلك وهو ما منح النجم صلابة دفاعية لتراجع الوسط مع الدفاع باستمرار بعكس الترجي التونسي بقيادة فوزي البنزرتي الذي كان يعتمد على النزعة الهجومية للعب رغم تراجع مستوى الدفاع.

تشكيل النجم الساحلي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

خط الدفاع علية البريقي “ظهير أيسر” وحمدي النقاز “ظهير أيمن” وزياد بو غطاس ومحمد كوناتي في قلب الدفاع

خط الوسط: حمزة الأحمر ومحمد أمين بن عمر في الوسط المدافع بعرض الملعب، وأمامهم أمين الشرميطي وعلى يساره إيهاب المساكني “جناح أيسر” والخليل بانجورا جناح أيمن.

خط الهجوم: المصري عمرو مرعي الذي يحل بديلًا للبرازيلي دييجو أكوستا الموقوف في مباراة الذهاب في سوسة.

تحرر عمرو مرعي

ويعتمد النجم الساحلي على تحرر عمرو مرعي هجوميًا وكثرة تحركاته في خط الهجوم مما ينهك مدافعي المنافس كما أنه محطة قوية للقادمين من الخلف بانجورا والشرميطي.

الجبهة اليمنى الأخطر على الأهلي

وتتوقف الجبهة اليسرى للنجم نسبيًا عن الانطلاقات مقابل الجبهة اليمنى التي ينطلق فيها دائمًا حمدي النقاز اعتمادًا على مساندة بانجورا له، وهو ما يجب أن يضعه الأهلي في حساباته بإيقاف هذه الجبهة بوجود علي معلول وأمامه أحد الأجنحة التي تجيد دفاعيًا وليكن وليد سليمان.

ويلجأ النجم الساحلي في أحيان كثيرة إرسال الكرات الطويلة باستمرار في قلب دفاع المنافس لعمرو مرعي لذلك على سعد سمير ورامي ربيعة أن يتوخيا الحذر.