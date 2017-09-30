حسام البدري يجمد “معشوق” جماهير الأهلي

انقلب حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي على لاعبه صالح جمعة المحبوب من الجماهير الأهلاوية بعد مشادتهما في تدريب الفريق بتونس لإصابة الأخير لحسام عاشور في المران مما يهدد غيابه عن موقعة النجم الساحلي التونسي في الساعة السابعة والنصف مساء غد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على الملعب الأوليمبي بسوسة.

انتهاء شهر العسل بين البدري وصالح جمعة

واستقر حسام البدري على تجميد صالح جمعة على دكة البدلاء حتى الانتقالات الشتوية في يناير المقبل التي ستحسم مصيره بالرحيل عن الأهلي إذا وصله عرض مادي مناسب لإدارة النادي.

وجاء انقلاب حسام البدري على صالح جمعة بعد فترة من الود بينهما ومشاركته بديلًا في بعض المباريات لكن كثرة مشاكله والاصطدام بالمدرب مباشرة والتلويح بالرحيل جعل البدري لا يرغب في الإبقاء عليه.

بينما استقر حسام البدري على تشكيل فريقه لمباراة النجم الساحلي التونسي غدًا وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وعلي معلول ورامي ربيعة

خط الوسط: حسام عاشور “هشام محمد” وعمرو السولية وعبد الله السعيد وجونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو