“تحذير” من طبيب الأهلي للاعبين قبل مواجهة النجم الساحلي

حذر خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادل الأهلي، لاعبى الفريق الأحمر، من التعرض لنزلات البرد خاصة مع تقلبات الطقس التي تشهدها مدينة سوسة، وتختلف عن الأجواء في تونس.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة النجم الساحلي فى السابعة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب الأولمبي بسوسة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

طبيب الأهلي يطالب اللاعبين بارتداء ملابس ثقيلة

وطالب طبيب الفريق، من اللاعبين، الحذر من تقلبات الطقس، خاصة وان مدينة سوسة “ساحلية”، وتختلف عن الأجواء في تونس، وطالب الجميع بضرورة ارتداء الملابس الشتوية طوال فترة التواجد فى فندق الإقامة، وكذلك أثناء توقيت التدريبات.

البدري يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل مران اليوم

ومن المقرر أن يعقد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، مؤتمرًا صحفيًا في السابعة مساء اليوم السبت قبل انطلاق مران الفريق الأحمر، للحديث عن المباراة، وفرص مشاركة الثنائي حسام عاشور، وأحمد الشيخ، في مباراة الغد خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مران الأربعاء الماضي.