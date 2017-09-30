حسام البدري يستقر على تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي

استقر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمباراة النجم الساحلي التونسي في الساعة السابعة والنصف مساء غد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على الملعب الأوليمبي بسوسة.

ويرغب حسام البدري في الاعتماد على سعد الدين سمير في قلب الدفاع بعد عودته من الإصابة مع رامي ربيعة مع الثنائي علي معلول في الظهير الأيسر وأحمد فتحي في الظهير الأيمن.

وينوي البدري اللعب بالثنائي حسام عاشور أو هشام محمد وعمرو السولية في مركز لاعب الوسط المدافع على أن يكون أمامهم عبد الله السعيد وعن يمينه وليد سليمان في مركز الجناح الأيمن وعن يساره جونيور أجايي في الجناح الأيسر خلف المهاجم المغربي وليد أزارو.

تشكيل الأهلي المنتظر أمام النجم الساحلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وعلي معلول ورامي ربيعة

خط الوسط: حسام عاشور “هشام محمد” وعمرو السولية وعبد الله السعيد وجونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو