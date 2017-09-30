“رمضان” للسفير البريطاني: “إنت راشق”.. والأخير: “أحلى صورة انهارده ولا ايه”

حرص رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وفريق ستوك سيتي الإنجليزي، على الرد على مداعبة السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، بعد الصورة الي نشرها رفقة زميله محمد صلاح لاعب ليفربول، في إنجلترا قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة.

كان السفير البريطاني قد أعاد نشر الصورة معلقًا عليها ، “أحلى صورة انهارده ولا ايه!؟”، ليرد رمضان عليه مداعبًا، “إنت راشق ولا إيه!؟”.

ستوك سيتي يداعب “صلاح” بعد نشر الصورة

كان الحساب الرسمي لفريق ستوك سيتي “العربي”، داعب محمد صلاح أمس بعد نشر الصورة، وعلق عليها قائلًا، “رمضان مع أحد المعجبين”.

ويستعد ثنائي المنتخب للانضمام لمعسكر الفراعنة بعد غد الاثنين، استعدادًا لخوض مباراة هامة أمام الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

صبحي يستعد لساوثهامبتون.. وصلاح يواجه نيو كاسل

يذكر أن فريق رمضان صبحي، ستوك سيتي، سيخوض مباراة اليوم في الربابعة عصرًا أمام ساوثهامبتون، بينما يخوض محمد صلاح لاعب الريدز مباراة مع فريقه غدًا الأحد أمام نيو كاسل في الخامسة والنصف عصرًا.