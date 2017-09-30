تشيلسي ومانشستر سيتي.. فلسفة “جوارديولا” أمام حصون دفاع “كونتي”

يستتقبل فريق تشيلسي في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت نظيره مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميير ليج”.

ويواجه الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي نظيره الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي في قمة فنية مدرستين فنيتين مختلفتين، الأولى تميل إلى الفكر الدفاعي والثاني تميل إلى التيكي تاكا والهجوم الكاسح.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد ثم تشيلسي في المركز الثالث بـ3 نقاط.

فلسفة كونتي

يعيش فريق تشيلسي معنويات عالية بعد فوزه المستحق على أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويأمل في مواصلة الانتصار.

ويعتمد كونتي على المهاجم ألفارو موراتا في الهجوم ثم خماسي الوسط موسيس وألونسو وكانتي وفابريجاس وويليان أو بيدرو مع ثلاثي الدفاع أزبيليكوتا وروديجير وديفيد لويز، وهي الطريقة التي منحته لقب البريميير ليج الموسم الماضي لكثرة عدد المدافعين مع الارتداد السريع.

تيكي تاكا جوارديولا الهجومية

أما بيب جوارديولا فتعد مباراة اليوم الاختبار الأصعب فنيًا له لقوة البلوز خاصة أنه اعتاد على النتائج الكبيرة في المباريات الماضية وكان آخرها الفوز كريستال بالاس بخماسية في الجولة الماضية.

ويغيب عن مانشستر سيتي المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي تعرض إلى حادث سير بالأمس وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين.

ومن المنتظر أن يلجأ جوارديولا إلى طريقة 4-1-4-1 بوجود البرازيلي خيسوس في الهجوم ومن خلفه دافيد سيلفا ودي بروين وساني وستيرلينج ثم فيرناندينيو أمام رباعي الدفاع أوتاميندي وستونز ووالكر ودانيلو.