مدرب النجم: سيناريو الترجي لن يتكرر أمامنا

أكد الفرنسي هيبار فيلود، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن سيناريو فوز الأهلي على الترجي لن يتكرر مرة آخري.

كان الأهلي قد حقق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على المعلب الأوليمبي في “رادس” ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً على النجم الساحلي، غداً الأحد، على ملعب “سوسة” ، ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

فيود: سيناريو مباراة الترجي لن يتكرر غداً

ويري فيلود، ” أن سيناريو مباراة الترجي لن يتكرر غداً، لاسيما وان الوضع مختلف تماماً بالنسبة لأداء ولاعبي النجم الساحلي على حد قوله”.

وقال المدير الفني للنجم، ” الأهلي فريق كبير وله شخصية معروفة داخل إفريقيا، ونجح في إثبات قدراته امام الترجي واطاح به خارج البطولة، ولكن هذا لن يحدث معنا”.

وتابع، ” أثق في جميع اللاعبين من أجل تخطي عقبة الأهلي، وبلوغ المباراة النهائية من البطولة”.