حارس إنبي بعد الاعتداء عليه: هؤلاء ليسوا جماهير الزمالك

أكد علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إنه تعجب من هجوم بعض جماهير الزمالك عليه عقب المباراة اليوم.

إنبي قد تعادل سلبياً بدون أهداف أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز (طالع التفاصيل)

لطفي قد واجه سباب من بعض الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب بتروسبورت، بدون مبرر وذلك عقب خروجه من ملعب المباراة.

علي لطفي: هل مطلوب مني أن أخسر فريقي المباراة

وقال حارس مرمي إنبي، ” هل مطلوب مني أن أخسر فريقي المباراة، لكي لا تهاجمني جماهير الزمالك، يجب أن نجد حل لهذه الازمة، من يقوم بدخول هذه الجماهير طالما أن المباريات بدون جمهور”.

وأضاف، “أعلم جيداً أن هؤلاء ليسوا جمهور الزمالك، ولكنهم يحملون أسم جماهير الزمالك داخل مدرجات ملعب بتروسبورت، رأيناهم أيضا في مباراة الزمالك والمصري، وقاموا بإهانة حسام وإبراهيم حسن وهذا لايصح على الإطلاق إهانة رموز الكرة المصرية”.

وأختتم قائلًا: ” لم أغضب من جمهور الزمالك مطلقاً ولكن يجب أن يضع مسئولي اتحاد الكرة حلًا لهذه الأزمة”.