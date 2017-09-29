طارق العشري: نستحق الفوز على الزمالك .. وأشك في ركلة الجزاء

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إنه يستحق تحقيق الفوز على الزمالك في مباراة اليوم.

إنبي قد تعادل سلبياً بدون أهداف أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز (طالع التفاصيل)

العشري: لم أري أي هجمة من الزمالك

وقال العشري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ” كنا الأخطر طوال أحداث المباراة، ولم أري أي هجمة من الزمالك شكلت خطورة على مرمي علي لطفي”.

وأضاف المدير الفني لإنبي، ” الزمالك لم يصل إلى مرمي علي لطفي إلا عن طريق ركلة الجزاء التي أشك في صحتها، ودون ذلك لم أري أي خطورة على مرمانا”.

وتابع طارق العشري، ” نستحق الفوز اليوم على الزمالك، ولكن التوفيق لم يكن حالفنا، هذا لم يقلل من شأن الفريق الأبيض”.

وواصل، ” الزمالك لم يقشر عن أنيابه اليوم، ونحن لم نستغل هذه الفرصة ، سنحاول العمل على تصحيح الأخطاء خلال فترة توقف الدوري.