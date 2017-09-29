نيبوشا يعلق على تعادله السلبي : “لسنا سعداء بما نحن علية”

علق المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك على التعادل السلبي أمام إنبي.

مباراة الزمالك أمام إنبي.

وتعادل الفارس الأبيض أمام نادي إنبي مساء اليوم الجمعة التي جمعت بينهم على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

تصريحات نيبوشا المدير الفني.

وقال نيبوشا في تصريحات تلفزيونية المذاعة على قناة أون سبورت سنعمل على تطوير الأداء خلال فترة توقف الدوري، مشيراً إلى أنه يجب يتعاون مع فريقه في استغلال الفرص وصنع المزيد منها بشكل صحيح.

وأكد نيبوشا أنه ليس سعيد هو ولاعبي الفريق بهه النتيجه مضيفاً إلى أنه كان هناك شئ ما يسير بشكل خطئ في المباراة.

وأشار نيبوشا إلى أنه لن يعطي الأمور أكبر من حجمها الطبيعي، مكملاً إلى أن فريقه خرج من المباراة بالتعادل وليس بالخسارة وأنه يثق تماماً في مجموعة اللاعبين وأن الموسم مازال طويلًا.

نقط الزمالك قبل المباراة.

ودخل الفريق الابيض هذه المباراة برصيد سبع نقاط وهو الذي يحتل الصدارة في الدوري الممتاز.