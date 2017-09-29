الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام إنبي وباسم يهدر ركلة جزاء

انتهت مباراة الزمالك وإنبي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

بدأ لاعبو الزمالك بداية جيدة ونجحوا في الوصول إلى مرمي إنبي في أكثر من مناسبة ولكن دون جدوي أو أي خطورة حقيقية، وعلى الجانب الآخر بادلهم لاعبو نادي إنبي الهجمات أيضا ولكن على استحياء ولم تمثل خطورة على مرمي أحمد الشناوي.

باسم مرسي يهدر ركلة جزاء

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون اهداف، وجاءت أحداث الشوط الثاني ساخنة بعض الشئ ليظل البعض أن يكون هناك أهداف في الشوط الثاني ، بعدما نجح لاعبي الزمالك في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 80 من زمن اللقاء ، ولكن أهدرها باسم مرسي ، بعد أن سددها على أرضية على يمين علي لطفي حارس مرمي إنبي، وكاد أن يفعلها عرفة السيد في الدقيقة 84 بعد أن سدد كرة قوية ولكن تصطدم بالشناوي والعارضة لتضيع على الفريق البترولي فرصة هدف محقق.

وبعد هذا التعادل يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة الثامنة في المركز الثالث، بينما يأتي إنبي في المركز الثاني عشر برصيد نقطتين فقط.