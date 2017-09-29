الوداد ينجح في فرض التعادل على اتحاد العاصمة بنصف نهائي دوري الأبطال

انتهى لقاء الوداد المغربي و اتحاد العاصمة الجزائري، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب “5 يوليه” بالجزائر، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري ابطال إفريقيا.

أحداث المباراة

اللقاء شهد تساوي في الفرص، ونجح كلا الفريقين في الوصول إلى مرمي الآخر بأكثر من كرة، ولكن دون جدوى أو أي خطورة، ولكن لاعبو اتحاد العاصمة كثفوا من الكرات الهجومية في الـ15 دقيقة الأخيرة من زمن المباراة بحثاً عن هدف، يريحهم في مباراة الإياب بالمغرب، ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن ، ولم ينجح أحد من لاعبي الفريق الجزائري في هز شباك الوداد المغربي، لاسيما بعد تنفيذ أكثر من كرة عرضية متقنة كان من الممكن ان تضع اتحاد العاصمة في المقدمة ولكن سوء الحظ وقف للفريق الجزائري بالمرصاد، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين أحد أيام 20 21 22 أكتوبر المقبل، والفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة الأهلى و النجم الساحلي، والمقرر لها بعد غد الأحد.