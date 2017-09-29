تدريبات خاصة لحراس الأهلي في مران اليوم

خصص طارق سليمان، مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية، وذلك في المران الذي أقيم اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد “سوسة”.

ويواجه الأهلى نظيره النجم الساحلي التونسي، بعد غد الأحد، على ملعب “سوسة” ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي تأهل إلى نصف النهائي على حساب الترجي

الأهلي قدتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن مرحلة الإياب من دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك في المران الثلاثي شريف إكرامي و أحمد عادل عبد المنعم و محمد الشناوي، وتناوبوا في المشاركة بالإضافة للتواجد في التقسيمة الرئيسية للفريق.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت سوسة مساء أمس الخميس، وخاض الفريق أول مران له على الملعب الفرعي لاستاد “سوسة” المقرر إقامة المباراة عليه بعد غد الأحد.