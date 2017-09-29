علاج مائي لـ “عاشور” في مران اليوم

خضع حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جلسات علاج طبيعي و تدريبات مائية، قبل مران اليوم، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد “سوسة”.

كان عاشور قد تعرض لإصابة بالرباط الداخلي للركبة، أثناء مشاركته في مران الفريق أول أمس بالعاصمة التونسية “رادس” ، لكي تتضائل فرصة لحاقه بمباراة النجم الساحلي.

عاشور يجري إشاعة جديدة للأطمئنان على إصابته

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب قد أجرى أشاعة جديدة اليوم على ركبته من أجل الأطمئنان على الإصابة.

ويواجه الأهلى نظيره النجم الساحلي التونسي، بعد غد الأحد، على ملعب “سوسة” ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلى إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما تغلب على الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي برادس ، ضمن إياب الدور ربع النهائي من المسابقة، بينما تأهل النجم الساحلي إلى هذا الدور بعد تحقيق الفوز على أهلى طرابس الليبي بهدفين مقابل لاشئ سجلهما عمرو مرعي .