محمود طاهر يؤازر اللاعبين ويحضر مران الفريق في “سوسة”

حرص المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على التواجد في مران الفريق من أجل تقديم الدعم والمؤازرة للاعبي الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي.

الأهلي سيحل ضيفاً على نظيره النجم الساحلي، بعد غد الأحد، على ملعب “سوسة” ، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن مرحلة الذهاب بالدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأول على الملعب الفرعي لاستاد سوسة، بعد وصول البعثة مساء أمس، استعدادا للمواجهة الهامة والمصيرية.

وتأهل الأهلى إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما تغلب على الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي برادس ، ضمن إياب الدور ربع النهائي من المسابقة.