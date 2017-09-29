رئيس أسوان ينفي خبر الإفراج عن حمادة السيد

نفى حسن عبدالقادر رئيس نادي أسوان خبر الإفراج عن حمادة السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي “زهرة الجنوب”.

وتداولت بعض المواقع الصحفية خلال الساعات الماضية خبر الإفراج عن حمادة السيد من قبل قوات الأمن.

وقال مصدر لا يريد ذكر إسمه أنه لا يوجد أي شئ حيال الإفراج عن حمادة السيد وما زال محبوسا إحتياطيا على زمة التحقيق.

وأكد مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بنادي أسوان إنه لم تصله أي أخبار عن الإفراج أو قرار رسمي يفيد ذلك وما زال السيد في السجن ولا نعلم عنه شئ.

سبب حبس حمادة السيد.

وكان تم القبض على اللاعب حمادة صدقي في قضية تتعلق بالأنشطية السياسية حينما اختفى من منزله في واقعة غريبة مما جعل أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين في دهشة بسبب اختفائه قبل أن يتم القبض علية.

وكان حسن عبدالفادر أكد في تصريحات صحفية أنه وكل محامي لحمادة السيد و ساند زوجته كموقف اجتماعي وأرسلها من أسوان إلى القاهرة.