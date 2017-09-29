الاتحاد السكندري يهزم الأسيوطي بثنائية

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره الأسيوطي سبورت، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري العام.

أحرز فابريس إيليزي كواديو الهدف الأول للاتحاد السكندري في الدقيقة 54 بعد عرضية رائعة من فوزي الحناوي، وفي الدقيقة 79 أحرز فوزي الحناوي الهدف الثاني لأصحاب الأرض من مهارة فردية عالية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة السادسة في المركز السابع، بينما يتوقف رصيد الأسيوطي سبورت عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

نتائج الجولة الرابعة للدوري العام..

فوز فريق الإنتاج الخربي على الرجاء المطروحي بهدفين دون رد، سقوط طلائع الجيش أما المصري برباعية دون رد.

فوز المقاولون العرب على النصر بهدفين لهدف، سقوط وادي دجلة في فخ الهزيمة أمام سموحة بهدف دون رد.

باق مواجهات الجولة الرابعة

الزمالك يستضيف إنبي، بتروجت يواجه طنطا، مصر المقاصة يواجه الداخلية، وتأجلت مواجهة الأهلي والإسماعيلي بسبب انشغال المارد الأحمر بمواجهة الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي.